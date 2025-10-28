«Хотел выйти и проверить себя, дать шанс». Димитров — о первой победе после травмы

38-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о первой победе после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025. В первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

«Со мной такого никогда не происходило, поэтому, думаю, всё ещё пытаюсь осознать всё это время вдали от корта. Это никогда не было легко. Знал, что выйти на соревнования будет сложно. Просто хотел выйти и проверить себя, дать шанс. Независимо от победы или поражения сегодня, я бы всё равно почувствовал, что выложился на все 100. Конечно, очень трудно адаптироваться, особенно играя против такого соперника, как он. Нужно быть внимательным всё время и сохранять концентрацию.

Неважно, сколько у тебя опыта. Всегда есть дополнительный стресс, особенно после многих месяцев отсутствия. Но это хорошая ночь. Я принимаю это и сейчас живу одним днём», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.