Рублёв: мне просто нужно отдохнуть. 20 лет впахивать без остановок – это слишком

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция) высказался об уверенности в себе. В первом круге россиянин обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.
— Выгорание никуда не ушло. Никуда оно не ушло, просто всё сложилось сегодня, получилось играть в теннис, и всё.
— Но эта победа придаст тебе уверенности и сил в дальнейшем?
— Ну здесь же не про уверенность и про силы. Одно дело как бы… В общем, короче, мне нужно просто отдохнуть, потому что… Просто отдохнуть, потому что слишком много…. 20 с чем-то лет без остановок впахивать, здесь дело не в уверенности. Здесь просто нужно отдохнуть, и потом всё с уверенностью будет нормально. Это просто как уже перенасыщение.
Выиграю здесь ещё пару матчей – ну супер! Но глобально это ничего не поменяет. Мне всё равно надо отдохнуть, чтобы в следующем сезоне не провалиться, — сказал Рублёв на YouTube-канале BB Tennis.
