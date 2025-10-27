Скидки
Теннис

Рублёв признался, что в победном матче в Париже играл новой ракеткой

Рублёв признался, что в победном матче в Париже играл новой ракеткой
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) играл новой ракеткой. На старте соревнований он обыграл Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Россиянин прервал серию поражений из пяти матчей.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
Джейкоб Фирнли
78
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— У тебя, как я понимаю, новые струны сегодня были.
— Да.

— Они как-то помогли? Почему решил поменять?
— Сегодня всё новое было, и ракетка тоже новая была, если честно, с утра только пришли.
Что касается струн, у меня проблема была, что мне нравились одни определённые струны, которыми я играл несколько лет, но у меня от них очень сильно в начале этого года стал болеть локоть. В один момент он стал так сильно болеть, что уже просто я сказал, мол, не надо так мучиться, лучше поменять струны. И вот пробовал менять, но как будто всё не то, не то, не то. Потом вот вроде на Уимблдоне взял струны, понравились, но, возможно, там кондиции такие были удачные, что подходили под траву, поиграв с ними ещё два месяца, понял, что вообще не могу, и вот взял другие струны, и вроде как ими… Вчера попробовал первый раз, и было классно, понравилось, — сказал Рублёв на YouTube-канале BB Tennis.

