Рублёв ответил, стал ли перегруженный календарь ATP причиной его выгорания

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что плотный календарь ATP-тура не стал причиной его выгорания.

— Сейчас очень многие обсуждают календарь, жалуются, у многих игроков травмы. Что ты по поводу него думаешь, не стал ли он причиной твоего выгорания?
— Нет, точно не дело не в календаре, дело во мне. Тяжело что-то сказать по этому поводу. Каждый же судит по-своему, — сказал Рублёв на YouTube-канале BB Tennis.

На «Мастерсе» в Париже (Франция) Рублёв прервал пятиматчевую серию поражений, которая началась на US Open.

Ранее резонанс у теннисной общественности вызвала травма датчанина Хольгера Руне. На турнире в Стокгольме спортсмен получил разрыв ахиллова сухожилия. Игроки считают, что повреждение Руне — следствие перегруженности графика.

