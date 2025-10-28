Карен Хачанов одержал разгромную победу в первом круге «Мастерса» в Париже
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл американца Итана Куинна (71-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 23:05 МСК
14
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
71
Итан Куинн
И. Куинн
Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Хачанов два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Куинна один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге соревнований в Париже Карен Хачанов сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Жоао Фонсека (Бразилия).
