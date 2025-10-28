Карен Хачанов одержал разгромную победу в первом круге «Мастерса» в Париже

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл американца Итана Куинна (71-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Хачанов два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Куинна один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований в Париже Карен Хачанов сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Жоао Фонсека (Бразилия).