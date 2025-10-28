Скидки
Карен Хачанов прервал пятиматчевую серию поражений

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прервал пятиматчевую серию поражений. В первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) он за час обыграл американца Итана Куинна (71-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 23:05 МСК
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Итан Куинн
71
США
Итан Куинн
И. Куинн

Серия поражений Хачанова началась на US Open, где во втором круге он уступил Камилю Майхшаку из Польши. Далее россиянин проиграл на старте соревнований в Пекине, Шанхае, Алма-Ате и Вене.

Во втором круге соревнований в Париже Хачанов сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Жоао Фонсека (Бразилия). Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

