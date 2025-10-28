Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прервал пятиматчевую серию поражений. В первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) он за час обыграл американца Итана Куинна (71-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:1.

Серия поражений Хачанова началась на US Open, где во втором круге он уступил Камилю Майхшаку из Польши. Далее россиянин проиграл на старте соревнований в Пекине, Шанхае, Алма-Ате и Вене.

Во втором круге соревнований в Париже Хачанов сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Жоао Фонсека (Бразилия). Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.