Рублёв — о турнире в Париже: сейчас хотя бы можно сказать, что это действительно «Мастерс»

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция) высказался об изменениях на турнире.

– Андрей, как тебе новая арена? Нравится?

– По сравнению с тем, что было, да, намного лучше.

– Потому что она просторнее?

– Нет, потому что наконец-то плюс-минус одинаковые условия на всех кортах. На старой арене был только классный центральный корт. Да, он там красивый, большой и так далее, но это всё. Дальше другие матчевые корты — такие, как будто ты играешь в бункере – маленькие потолки, маленькие забеги, всё маленькое, совсем другой звук от мяча из-за того, что в другом зале играешь. На тренировочных кортах нельзя было тренироваться, только если у тебя был матч, мог там разминаться. Где-то вообще «дутики» были, где совсем другой звук от того, как бьёшь по мячику. И дальше пару тренировочных клубов были разбросаны в разных местах — причём по одному корту, то есть не было какой-то скученности и правильной последовательности. Здесь всё вместе, под одной крышей, есть классный центральный корт, дальше второй, третий корт точно такие же, потому что это тот же зал, те же размеры потолков, те же забеги. Сейчас хотя бы можно сказать, что да, это действительно «Мастерс».

Плюс если играешь в этот день, можешь также размяться здесь на тренировочных кортах, то есть это те же самые условия и хороший тренировочный клуб для игроков, кто не играет в эти дни матчи, где всё в одном месте. Ты спокойно там тренируешься. Это хороший большой клуб, тут много места, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.