«Мастерс» в Париже, 2025 год: результаты матчей на 27 октября

Сегодня, 27 октября, в Париже (Франция) стартовал турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция), четвёртый круг. Результаты встреч на 27 октября:

  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4;
  • Джейкоб Фирнли (Великобритания, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 12) — 1:6, 4:6;
  • Алексей Попырин (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан, 13) — 4:6, 3:6;
  • Алекс Михельсен (США) — Зизу Бергс (Бельгия) — 3:6, 6:2, 2:6;
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Григор Димитров (Болгария) — 6:7 (5:7), 1:6;
  • Карен Хачанов (Россия, 10) — Итан Куинн (США, Q) — 6:1, 6:1.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

