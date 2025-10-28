«Не сказал бы, что безумно медленное». Рублёв оценил покрытие на «Мастерсе» в Париже

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил покрытие на «Мастерсе» в Париже (Франция). На старте соревнований обыграл британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:1, 6:4.

– Какие ощущения от покрытия после матча?

– Хорошее покрытие, где можно играть. Оно и не быстрое и я бы не сказал, что безумно медленное. Покрытие хорошее, которое, как мне кажется, должно быть. Теннис — всё-таки игровой вид спорта, где используются тактики, где важна физика, где важно твоё мышление. Тут плюс-минус должны быть такие корты, иначе, когда быстрые корты, там ни тактики, ничего нет — думать не надо, кто лучше. Даже не кто лучше, а просто кто в этот день подал и ударил два удара, больше попал, не думая. Иногда у меня такое тоже прокатывало, и мне помогали такие условия. Когда были очень быстрые покрытия, я выигрывал, потому что я не был готов играть. И как раз то, что в два удара можно было играть, у меня получалось выиграть турнир. Но это не тот теннис, ради которого ты тренируешься, который хочется, наверное, играть и видеть, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.