Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не сказал бы, что безумно медленное». Рублёв оценил покрытие на «Мастерсе» в Париже

«Не сказал бы, что безумно медленное». Рублёв оценил покрытие на «Мастерсе» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил покрытие на «Мастерсе» в Париже (Франция). На старте соревнований обыграл британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:1, 6:4.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
Джейкоб Фирнли
78
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Какие ощущения от покрытия после матча?

– Хорошее покрытие, где можно играть. Оно и не быстрое и я бы не сказал, что безумно медленное. Покрытие хорошее, которое, как мне кажется, должно быть. Теннис — всё-таки игровой вид спорта, где используются тактики, где важна физика, где важно твоё мышление. Тут плюс-минус должны быть такие корты, иначе, когда быстрые корты, там ни тактики, ничего нет — думать не надо, кто лучше. Даже не кто лучше, а просто кто в этот день подал и ударил два удара, больше попал, не думая. Иногда у меня такое тоже прокатывало, и мне помогали такие условия. Когда были очень быстрые покрытия, я выигрывал, потому что я не был готов играть. И как раз то, что в два удара можно было играть, у меня получалось выиграть турнир. Но это не тот теннис, ради которого ты тренируешься, который хочется, наверное, играть и видеть, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Материалы по теме
«Какие будут дальше турниры — решим по ходу». Рублёв — после успешного старта в Париже
Эксклюзив
«Какие будут дальше турниры — решим по ходу». Рублёв — после успешного старта в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android