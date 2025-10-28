Рублёв ответил, будет ли советоваться с Медведевым перед матчем с Тьеном в Париже

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, станет ли советоваться с чемпионом US Open — 2021 Даниилом Медведевым перед матчем второго круга с американцем Лёнером Тьеном на «Мастерсе» в Париже (Франция).
– Твой следующий соперник Лёнер Тьен в этом году был на слуху у российских болельщиков, в основном из-за матчей с Даниилом Медведевым. Но вы тоже уже дважды играли в сезоне. Какие ожидания от этого матча? Может быть, спросишь совета у Дани, который с ним недавно играл.
– Никаких ожиданий. Что спрашивать, я и сам с ним играл два раза, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.
Счёт личных встреч Рублёва и Тьена — 1-1. Оба матча теннисисты провели в этом сезоне. Во втором круге в Цинциннати сильнее оказался россиянин со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В свою очередь, Тьен победил Рублёва в Вашингтоне (7:5, 6:2).
