Андрей Рублёв ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Маратом Сафиным

Андрей Рублёв ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Маратом Сафиным
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возможном продолжении сотрудничества с Маратом Сафиным.

– Вы недавно говорили, что сейчас лучше проиграть несколько матчей подряд, но постараться изменить стиль игры, чем продолжать делать то, что уже не работает. Вы долго шли к этому или осознание пришло резко, как по щелчку?
– Да всё вместе, и сам где-то, наверное, понимал, и Марат многое тоже дал понять — всё вместе.

– Марат продолжит ездить на турниры?
– Впереди предсезонка, какие будут дальше турниры — решим по ходу, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Рублёв на старте «Мастерса» в Париже обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Во втором круге россиянин встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

