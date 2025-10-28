Скидки
Рублёв – о графике до Australian Open: если хорошо будет в отдыхе, может перерыв и затянет

Рублёв – о графике до Australian Open: если хорошо будет в отдыхе, может перерыв и затянет
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём возможном графике до Australian Open. Турнир продлится с 12 января по 1 февраля 2026 года.

– Ты рассказал накануне, что тебе нужен перерыв от тенниса. Будешь отдыхать прямо до старта Australian Open?
– Не знаю, как пойдёт. Если хорошо будет во время отдыха, то может перерыв и затянется, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Рублёв на старте «Мастерса» в Париже обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Во втором круге россиянин встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

