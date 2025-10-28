Скидки
«Всегда есть свои плюсы и минусы». Рублёв – о появлении «Мастерса» в Саудовской Аравии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о новом «Мастерсе», который будет проходить в Саудовской Аравии.

– Что думаешь по новому «Мастерсу» в Саудовской Аравии? Это хорошо, так как появится дополнительный большой турнир, или из-за довольно загруженного календаря это выглядит для вас пугающе?
– Да ничего я не думаю по этому поводу (улыбается). Там же взаимные условия: чтобы провести «Мастерс», Саудовская Аравия будет выделять большую сумму на развитие тенниса, которая уйдёт, как в призовые, так и в бонус в конце года игрокам, на развитие новых стадионов на каких-то турнирах, где не хватает кортов. То есть с одной стороны, да, есть плюсы, что будет какое-то ещё развитие, будут дополнительные финансы. С другой стороны, понятное дело, есть какие-то минусы, что будет дополнительный турнир. Непонятно, когда он
будет. Всё это более скомкано, но всегда есть свои плюсы и минусы, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Ранее сообщалось, что «Мастерс» в Саудовской Аравии появится в календаре в 2028 году и, скорее всего, будет проходить после Australian Open.

