Рублёв – о росте интереса медиа к спорту в России: иначе это может всё полностью загнуться

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о том, что в России теннис стал больше освещаться со стороны медиа.

– У тебя есть ощущение, что интерес к теннису в России сейчас на очень высоком уровне, что медийно всё стало освещаться лучше и больше? Рилсы с теннисистами залетают в соцсетях, ваши матчи комментируют футболисты и рэперы, мастер-классы собирают толпы людей. Или вы этого не замечаете будучи игроками?

– Я не замечаю, так как не особо слежу и не погружён в это, немного в соцсетях вижу. Возможно из-за того, что сейчас у нас все спортивные события только внутри России, за рубежом мало, что есть, мало, кто играет. Теннис – это один из тех видов спорта, который остался за рубежом, это во-первых. И плюс внутри страны, мне кажется, пытаются всё по максимуму как-то разнообразить, лишний раз интерес повысить, иначе это может всё полностью загнуться. Поэтому появляются всякие медиа-баскетбол, медиа-футбол, уже даже медиа-теннис был. Падел очень сильно развиваться стал. И, конечно, за счёт этого всего, мне кажется, и интерес к теннису тоже подскакивает. Какой-то интерес в пространстве медиа к спорту стал появляться в России. И, конечно, те виды спорта, где спортсмены могут представлять свою страну за рубежом, привлекают внимание, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Рублёв на старте «Мастерса» в Париже обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4. Во втором круге россиянин встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном.