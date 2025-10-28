Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне
В ночь с 27 на 28 октября мск в китайском Цзюцзяне завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-250, в котором встретились 95-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 244-я в мировом рейтинге Хлоэ Паке из Франции. Встреча закончилась победой Блинковой в двух партиях — 6:4, 6:4.
Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 06:05 МСК
95
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
244
Хлоэ Паке
Х. Паке
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Паке выполнила пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.
Во втором круге турнира в Цзюцзяне Анна Блинкова сыграет с 74-й ракеткой мира Анной Бондарь, выступающей под флагом Венгрии (шестой посев).
