Теннис

Анна Блинкова — Хлоэ Паке, результат матча 28 октября, счёт 2:0, 1-й круг WTA-250 в Цзюцзяне

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне


В ночь с 27 на 28 октября мск в китайском Цзюцзяне завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-250, в котором встретились 95-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 244-я в мировом рейтинге Хлоэ Паке из Франции. Встреча закончилась победой Блинковой в двух партиях — 6:4, 6:4.

Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 06:05 МСК
Анна Блинкова
95
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Хлоэ Паке
244
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Паке выполнила пять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из пяти заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Цзюцзяне Анна Блинкова сыграет с 74-й ракеткой мира Анной Бондарь, выступающей под флагом Венгрии (шестой посев).


