Калинская — Рахимова: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Гонконге
Поделиться
Сегодня, 28 октября, в Гонконге (Китай) на хардовых кортах пройдёт матч первого круга турнира категории WTA-250. В рамках встречи сыграют две россиянки — Анна Калинская (35-я ракетка мира) и Камилла Рахимова (106-е место в мировом рейтинге).
Гонконг. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 12:35 МСК
35
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
|1
|2
|3
|
|
106
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч начнётся не ранее 12:05 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.
В следующем круге победительница встречи между Калинской и Рахимовой сыграет с той теннисисткой, которая окажется сильнее в матче между словенкой Вероникой Эрьявец и китайской спортсменкой Чжан Шуай.
Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.
Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
29
Кэти Бултер
К. Бултер
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2025
-
10:22
-
10:13
-
09:42
-
09:39
-
08:30
-
07:40
-
01:38
-
01:31
-
01:20
-
01:14
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:35
-
00:25
-
00:19
-
00:08
- 27 октября 2025
-
23:42
-
23:35
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:19
-
22:08
-
21:57
-
21:31
-
21:16
-
21:05
-
20:42
-
20:34
-
20:19
-
20:03
-
19:37
-
19:29
-
19:22