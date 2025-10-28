Калинская — Рахимова: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Гонконге

Сегодня, 28 октября, в Гонконге (Китай) на хардовых кортах пройдёт матч первого круга турнира категории WTA-250. В рамках встречи сыграют две россиянки — Анна Калинская (35-я ракетка мира) и Камилла Рахимова (106-е место в мировом рейтинге).

Матч начнётся не ранее 12:05 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

В следующем круге победительница встречи между Калинской и Рахимовой сыграет с той теннисисткой, которая окажется сильнее в матче между словенкой Вероникой Эрьявец и китайской спортсменкой Чжан Шуай.

Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.