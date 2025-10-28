Скидки
Калинская — Рахимова: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Гонконге

Комментарии

Сегодня, 28 октября, в Гонконге (Китай) на хардовых кортах пройдёт матч первого круга турнира категории WTA-250. В рамках встречи сыграют две россиянки — Анна Калинская (35-я ракетка мира) и Камилла Рахимова (106-е место в мировом рейтинге).

Гонконг. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 12:35 МСК
Анна Калинская
35
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
106
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч начнётся не ранее 12:05 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

В следующем круге победительница встречи между Калинской и Рахимовой сыграет с той теннисисткой, которая окажется сильнее в матче между словенкой Вероникой Эрьявец и китайской спортсменкой Чжан Шуай.

Турнир в Гонконге проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующей победительницей является россиянка Диана Шнайдер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер.

Гонконг. Финал
03 ноября 2024, воскресенье. 11:10 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Бултер
29
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
Стала известна сетка турнира в Гонконге, где сыграют Анна Калинская и Камилла Рахимова
