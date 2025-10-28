Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 28 октября

Сегодня, 28 октября, в Париже (Франция) продолжится турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция). Первый круг. Частичное расписание на 28 октября (время московское):

13:00. Валантен Вашеро (Монако) — Иржи Легечка (Чехия);

13:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Франсиско Комесанья (Аргентина);

14:30. Денис Шаповалов (Канада) — Жоао Фонсека (Бразилия);

16:00. Хауме Мунар (Испания) — Даниил Медведев (Россия);

17:30. Бен Шелтон (США) — Флавио Коболли (Италия);

19:00. Лёнер Тьен (США) — Андрей Рублёв (Россия);

21:00. Карлос Алькарас (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания);

22:30. Тейлор Фриц (США) — Александар Вукич (Австралия).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.