Медведев — Мунар: где смотреть, во сколько матч первого круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 28 октября, пройдёт второй игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче первого круга встретятся чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар, занимающий 36-ю строчку рейтинга ATP.
Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниил Медведев — Хауме Мунар.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Мунара. Он выиграл у Медведева весной 2025 года во втором (стартовом для Даниила) раунде «Мастерса» в Майами — 6:2, 6:3.
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
