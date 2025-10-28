«Быть готовым ко всему». Норри — о настрое на матч с Алькарасом

Британский теннисист Кэмерон Норри (31-я ракетка мира) рассказал о своём настрое на матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Париже, в котором встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Счёт личных встреч теннисистов на данный момент составляет 2--5 в пользу Алькараса.

«Это будет матч, которым можно насладиться. Он — один из двух лучших в мире игроков наряду с Синнером. У нас с ним всегда битвы, жду не дождусь этой.

Немного нервничаю, но это крутое новое ощущение — играть здесь, на Дефансе. Думаю, это такой из матчей, которые хочется сыграть — когда ты сначала немного взволнован, а потом проходишь через всё это. Так ч«то это классно.

Над нервами работать хорошо уже на матче в реальном времени, когда ты фаворит на победу и должен показывать мастерство, У меня такое было в некоторые значимые моменты, и мне это понравилось.

В прошлом году всё было очень быстрым, и я не мог делать частые удары. Это хорошо подходит моей игре, мяч отскакивает чуть сильнее, чем я помню (речь идёт о том, что игроки отмечают изменение скорости корта в Париже. — Прим. «Чемпионата»). Здесь всегда было довольно низко, поэтому это очень хорошо для моего форхэнда, я могу делать на нём хорошие обороты.

Именно на этом корте, где мяч сильно отскакивает, я намерен сильно варьировать игру и быть готовым ко всему. У Алькараса очень сложная игра, и на данный момент он один из самых уверенных игроков. Буду стараться играть наилучшим образом.

Планирую всё оставить позади, выходить и играть. Конечно, он меня на Уимблдоне «порубил», поэтому мне придётся поднимать уровень, чтобы иметь шанс против него", — приводит слова Норри официальный сайт ATP.