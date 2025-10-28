Скидки
Арина Соболенко показала новые фотографии из Дубая

Арина Соболенко показала новые фотографии из Дубая
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост на личной странице в социальных сетях из Дубая (ОАЭ), где проводит время перед последним турниром сезона.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Арина Соболенко выступит ещё на одном турнире — Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В текущем сезоне белоруска выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия).

Весь сезон она провела в ранге лидера мирового рейтинга. Вне зависимости от результатов на Итоговом Соболенко завершит год в статусе первой ракетки мира.

