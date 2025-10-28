«Ему хорошо знакомы эти корты». Янчук — о перспективе Медведева на «Мастерсе» в Париже

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что текущий турнир категории «Мастерс» в Париже станет для российского теннисиста Даниила Медведева последним в сезоне и, несмотря на упорную борьбу, Медведев закончит игровой год на положительной для себя ноте.

«С большой вероятностью этот турнир станет для Медведева последним в этом году. Он в Париже побеждал, ему хорошо знакомы эти корты. Выиграть будет сложно, но я надеюсь, что он дойдёт до решающих стадий и на хорошей ноте завершит сезон», — приводит слова Янчука ТАСС.

В первом круге «Мастерса» в Париже Медведев сыграет с представителем Испании Хауме Мунаром (36-я ракетка мира).