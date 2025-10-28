Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вашеро рассказал, почему представляет Монако, а не Францию

Вашеро рассказал, почему представляет Монако, а не Францию
Комментарии

Теннисист из Монако Валантен Вашеро, сенсационно ставший победителем турнира категории «Мастерс» в Шанхае, рассказал, почему представляет на соревнованиях Монако, а не Францию.

«Я родился в Монако, вырос тут, прожил здесь. Ходил тут в школу, получал образование. Я вырос в теннисном клубе Монте-Карло, глядя на своего брата Бенжамена (его брат Бенжамен Баллере был 240-й ракеткой мира, позднее стал тренером Вашеро. — Прим. «Чемпионата»), который был моим идолом. Ему не нужно было входить для этого в топ-5 мира!.. Я провёл всё детство, глядя на его матчи на Кубке Дэвиса, несмотря на то, что Монако было в третьем дивизионе. На самом деле я влюбился в Монако в семь или восемь лет. Это было совершенно естественно», — приводит слова Вашеро We Love Tennis.

Материалы по теме
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android