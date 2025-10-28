Вашеро рассказал, почему представляет Монако, а не Францию

Теннисист из Монако Валантен Вашеро, сенсационно ставший победителем турнира категории «Мастерс» в Шанхае, рассказал, почему представляет на соревнованиях Монако, а не Францию.

«Я родился в Монако, вырос тут, прожил здесь. Ходил тут в школу, получал образование. Я вырос в теннисном клубе Монте-Карло, глядя на своего брата Бенжамена (его брат Бенжамен Баллере был 240-й ракеткой мира, позднее стал тренером Вашеро. — Прим. «Чемпионата»), который был моим идолом. Ему не нужно было входить для этого в топ-5 мира!.. Я провёл всё детство, глядя на его матчи на Кубке Дэвиса, несмотря на то, что Монако было в третьем дивизионе. На самом деле я влюбился в Монако в семь или восемь лет. Это было совершенно естественно», — приводит слова Вашеро We Love Tennis.