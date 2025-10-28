Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Рублёв — Лёнер Тьен: где смотреть, во сколько матч 1-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 28 октября, пройдёт второй игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче первого круга встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и американец Лёнер Тьен, занимающий 39-ю строчку рейтинга ATP.

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. В России трансляции турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Лёнер Тьен.

По личным встречам равенство — 1-1. Оба предыдущих матча были летом этого года; Тьен победил во втором круге Вашингтона (7:5, 6:2), Рублёв взял реванш на аналогичной стадии в Цинциннати (7:6 (7:4), 6:3).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.