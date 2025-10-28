Скидки
«Вопрос времени, чтобы привыкнуть». Карен Хачанов оценил новый стадион «Мастерса» в Париже

«Вопрос времени, чтобы привыкнуть». Карен Хачанов оценил новый стадион «Мастерса» в Париже
14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от первого матча на новой арене «Мастерса» в Париже (Франция).

– Карен, поздравляем с победой. Как вам атмосфера на главном корте новой арены? Многие игроки отмечают, что здесь всё круче, кроме центрального корта. Большинству он, скорее, нравился там.
– Про центральный корт – правда, да, у меня опять же с ним особенные воспоминания. Центральный корт в Берси был одним из самых красивых, наверное, в мужском туре, особенно для турниров в зале.

Но, честно сказать, этот стадион ещё больше, то есть он ещё массивнее. Просто, мне кажется, это тоже вопрос немножко времени, чтобы как-то привыкнуть к новому месту. Когда турнир переезжает на другой стадион, всё равно как-то всё чуть ощущается по-новому, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

