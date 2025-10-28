Россиянка Приданкина обыграла 113-ю ракетку мира Юэ в 1-м круге на турнире в Цзюцзяне
Российская теннисистка Елена Приданкина (205-я ракетка мира) обыграла представительницу Китая Юань Юэ в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Приданкиной.
Цзюцзян. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 09:15 МСК
113
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 5
|
|3
|7 7
205
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Во время встречи Юань Юэ сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. Елена Приданкина три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (53-я ракетка мира), которая является действующей победительницей турнира и будет пытаться защитить свой титул.
