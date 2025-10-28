Карен Хачанов высказался о новом «Мастерсе» в Саудовской Аравии

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил идею проведения нового турнира серии «Мастерс» в Саудовской Аравии.

«Ну, я бы сказал, что круто, что будет ещё один большой турнир, потому что очень логично сделать такую серию на Ближнем Востоке – Доха, Дубай, Саудовская Аравия. Опять же, они тоже не хотят просто добавлять турниры: ATP всё равно обсуждает то, чтобы выкупить «250-ки», сократить турниры поменьше и играть «Мастерсы», «Большие шлемы» и, там, «пятисотники», например. Поэтому посмотрим, как это будет выглядеть.

Я думаю, это так же, как когда ввели вот этот новый формат, что некоторые «Мастерсы» у нас 12-дневные, 10-дневные… К этому надо привыкнуть, надо посмотреть, каким будет расписание, с какого года это начнётся, и тогда уже, наверное, оценивать, насколько это плюс или минус», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Ранее сообщалось, что «Мастерс» в Саудовской Аравии появится в календаре в 2028 году и, скорее всего, будет проходить после Australian Open.