Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не хочу сейчас обдумывать». Хачанов — о возможном матче с Фонсекой на «Мастерсе» в Париже

«Не хочу сейчас обдумывать». Хачанов — о возможном матче с Фонсекой на «Мастерсе» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о возможном сопернике во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция), который решится в матче между канадцем Денисом Шаповаловым и бразильцем Жоао Фонсекой.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 14:30 МСК
Денис Шаповалов
24
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
28
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

– Дальше вашим соперником будет либо Денис Шаповалов, либо Жоао Фонсека. Уже есть какие-то ожидания, мысли о следующем матче?
– Тяжело сказать, они играли сейчас между собой в Базеле. Шаповалов в третьем сете снялся, Фонсека выиграл турнир, поэтому ожиданий вообще никаких нет. Буду смотреть, кто победит. Они абсолютно разного формата игроки: один — левша, другой – правша. Один идёт с победной серией, можно сказать, на подъёме.

– Но устал, возможно.
– Ну, устал, да, хотя пропустил Китай, поэтому, может быть, и чуть более свеж, так что очень много факторов. Во вторник у меня тренировочный день, потому что мои соперники ещё не сыграли. Я не хочу сейчас обдумывать, переобдумывать. Просто буду готовиться так же, чтобы продолжать как-то ловить игру, как получилось сегодня, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Материалы по теме
19-летний Жоао Фонсека выиграл крупнейший титул в карьере, победив на турнире в Базеле
Материалы по теме
«У меня здесь особенные воспоминания». Хачанов – после уверенного старта в Париже
Эксклюзив
«У меня здесь особенные воспоминания». Хачанов – после уверенного старта в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android