«Всегда весело с этой девочкой». Елена Рыбакина и Паула Бадоса провели тренировку

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала фотографию с тренировки вместе с чемпионкой Уимблдона-2022 шестой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«Всегда весело с этой девочкой», — подписала снимок Бадоса.

Фото: Из личного архива Бадосы

На прошлой неделе Елена Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Паула Бадоса досрочно завершила сезон-2025 после «тысячника» в Пекине (Китай), где снялась в матче третьего круга. На протяжении всего сезона испанку беспокоили травмы.

