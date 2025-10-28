Скидки
Медведев — Мунар: онлайн-трансляция первого круга «Мастерса» в Париже начнётся после 16:00

Комментарии

Сегодня, 28 октября, пройдёт второй игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче первого круга встретятся чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Хауме Мунар, занимающий 36-ю строчку рейтинга ATP.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:00 МСК
Хауме Мунар
36
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и испанца, начало которой запланировано на 16:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Мунара. Он выиграл у Медведева весной 2025 года во втором (стартовом для Даниила) раунде «Мастерса» в Майами — 6:2, 6:3.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

