Карен Хачанов объявил, что приедет на «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге

14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что сыграет на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 28 по 30 ноября.

– Планируете ехать в Санкт-Петербург на «Трофеи Северной Пальмиры»?

– Да, я уже подтвердил, что приеду в Питер в этом году также.

– Для вас это больше возможность выступить перед домашними трибунами или, скорее, часть подготовки к следующему сезону?

– У нас сейчас нет турниров в России, они запрещены. Из-за этого я не раз отмечал, что турнир в Алма-Ате чувствуется так по-домашнему, туда приезжает нас поддержать очень много болельщиков из разных городов России, поэтому хотелось бы сыграть перед ними.

Наши болельщики смотрят на нас по телевизору целый год, так что даже на выставочный турнир в Россию хочется всё равно приехать, всех увидеть, с детьми сфотографироваться, поиграть мастер-классы. Мне кажется, это важно. И к тому же после отдыха это как начало предсезонки, в какой-то степени будет плюсом тоже начать уже играть, тренироваться. Я так делал как минимум последние два года, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.