Лейла Фернандес обыграла китаянку Сиюй и вышла во 2-й круг турнира в Гонконге

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (22-я ракетка мира) обыграла представительницу Китая Ван Сиюй (167-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Фернандес. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

Во время встречи Ван Сиюй не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Лейла Фернандес в ходе матча один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Фернандес сыграет с представительницей Германии Евой Лис (44-я ракетка мира).