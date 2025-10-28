Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лейла Фернандес обыграла китаянку Сиюй и вышла во 2-й круг турнира в Гонконге

Лейла Фернандес обыграла китаянку Сиюй и вышла во 2-й круг турнира в Гонконге
Комментарии

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (22-я ракетка мира) обыграла представительницу Китая Ван Сиюй (167-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Фернандес. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

Гонконг. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 11:45 МСК
Ван Сиюй
167
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Во время встречи Ван Сиюй не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Лейла Фернандес в ходе матча один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Фернандес сыграет с представительницей Германии Евой Лис (44-я ракетка мира).

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
Материалы по теме
Кристиана Сидорова проиграла немке Лис в матче первого круга турнира в Гонконге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android