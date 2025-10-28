Лейла Фернандес обыграла китаянку Сиюй и вышла во 2-й круг турнира в Гонконге
Канадская теннисистка Лейла Фернандес (22-я ракетка мира) обыграла представительницу Китая Ван Сиюй (167-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Фернандес. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.
Гонконг. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 11:45 МСК
167
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
22
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Во время встречи Ван Сиюй не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Лейла Фернандес в ходе матча один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге Фернандес сыграет с представительницей Германии Евой Лис (44-я ракетка мира).
