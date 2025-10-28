Скидки
Александр Бублик — о сыне: спорит со мной, ничего не хочет делать. Он с характером

Александр Бублик — о сыне: спорит со мной, ничего не хочет делать. Он с характером
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о взаимоотношениях со своим сыном Василием.

— Моему сыну три года. Он разговаривает гораздо больше меня, спорит со мной, потому что ничего не хочет делать. Он с характером.

— Унаследовал отцовское обаяние.
— Да. Знаете, он подходит ко мне, забирает мои Rolex и говорит: «Мне нравится, отдай». Моя команда постоянно спрашивает: «Зачем ты даёшь ему шоколадки?» Я не могу устоять. Он строит рожицы, когда ему что-то не нравится, начинает спорить. Он очень весёлый, и поэтому каждый день у нас что-то новое.

Он не хочет есть, не хочет купаться. Так что приходится укладывать его спать. Он босс. Мне нравится, потому что это отвлекает меня от тенниса, — сказал Бублик в эфире Tennis Channel.

