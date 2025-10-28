Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валантен Вашеро — Иржи Легечка, результат матча 28 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг Мастерс Париж

Валантен Вашеро вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Риндеркнешем
Комментарии

40-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл 18-го номера ATP представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 6:1, 6:3.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 13:10 МСК
Валантен Вашеро
40
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Иржи Легечка
18
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Матч продолжался 55 минут. За это время Вашеро выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге парижского «Мастерса» Вашеро встретится со своим двоюродным братом Артуром Риндеркнешем. Напомним, Вашеро и Риндеркнеш играли в финале «Мастерса» в китайском Шанхае две недели назад, победил монегаск.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Рублёв и Хачанов прервали 5-матчевые серии поражений: Андрей и Карен — во 2-м круге Парижа
Рублёв и Хачанов прервали 5-матчевые серии поражений: Андрей и Карен — во 2-м круге Парижа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android