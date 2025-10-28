Валантен Вашеро вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Риндеркнешем
40-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл 18-го номера ATP представителя Чехии Иржи Легечку со счётом 6:1, 6:3.
Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 13:10 МСК
40
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
18
Иржи Легечка
И. Легечка
Матч продолжался 55 минут. За это время Вашеро выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге парижского «Мастерса» Вашеро встретится со своим двоюродным братом Артуром Риндеркнешем. Напомним, Вашеро и Риндеркнеш играли в финале «Мастерса» в китайском Шанхае две недели назад, победил монегаск.
