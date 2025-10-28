Анна Калинская обыграла Камиллу Рахимову в матче 1-го круга турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анна Калинская (35-я ракетка мира) обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (106-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай) и вышла во второй круг. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 26 минут.

Во время встречи Калинская сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Камилла Рахимова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Анна Калинская сыграет с победительницей матча между словенкой Вероникой Эрьявец и китайской спортсменкой Чжан Шуай.