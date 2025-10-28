Рублёв — Тьен: онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Париже — после 19:00
Поделиться
Сегодня, 28 октября, проходит второй игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и американец Лёнер Тьен, занимающий 39-ю строчку рейтинга ATP.
Париж. 2-й круг
28 октября 2025, вторник. 20:15 МСК
39
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Лёнер Тьен, начало которой запланировано после 19:00 по мск.
По личным встречам равенство — 1-1. Оба предыдущих матча были летом этого года: Тьен победил во втором круге Вашингтона (7:5, 6:2), Рублёв взял реванш на аналогичной стадии в Цинциннати (7:6 (7:4), 6:3).
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 октября 2025
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:45
-
15:31
-
15:11
-
14:21
-
14:07
-
13:24
-
13:16
-
13:02
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:07
-
12:07
-
11:49
-
11:37
-
10:52
-
10:49
-
10:22
-
10:13
-
09:42
-
09:39
-
08:30
-
07:40
-
01:38
-
01:31
-
01:20
-
01:14
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:35