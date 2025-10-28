Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рублёв — Тьен: онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Париже — после 19:00

Сегодня, 28 октября, проходит второй игровой день на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга встретятся 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и американец Лёнер Тьен, занимающий 39-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Лёнер Тьен, начало которой запланировано после 19:00 по мск.

По личным встречам равенство — 1-1. Оба предыдущих матча были летом этого года: Тьен победил во втором круге Вашингтона (7:5, 6:2), Рублёв взял реванш на аналогичной стадии в Цинциннати (7:6 (7:4), 6:3).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.