Белинда Бенчич обыграла белоруску Саснович в матче 1-го круга турнира в Гонконге

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (111-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Гонконге (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Бенчич. Соперницы провели на корте 1 час 29 минут.

Во время матча Белинда Бенчич сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. Александра Саснович в ходе встречи подала навылет два раза, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В следующем круге турнира Белинда Бенчич сыграет с представительницей Китая Ван Яфань.