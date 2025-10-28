Белинда Бенчич обыграла белоруску Саснович в матче 1-го круга турнира в Гонконге
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (111-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Гонконге (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Бенчич. Соперницы провели на корте 1 час 29 минут.
Гонконг. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 13:35 МСК
11
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
111
Александра Саснович
А. Саснович
Во время матча Белинда Бенчич сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. Александра Саснович в ходе встречи подала навылет два раза, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.
В следующем круге турнира Белинда Бенчич сыграет с представительницей Китая Ван Яфань.
