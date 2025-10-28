Феликс Оже-Альяссим с трудом обыграл Комесанью и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим с волевой победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл аргентинца Франсиско Комесанью (68-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 11 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Комесаньи восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с французом Александром Мюллером (44-я ракетка мира).