Теннис

Феликс Оже-Альяссим — Франсиско Комесанья, результат матча 28 октября 2025, счёт 2:1, 1-й круг Мастерс Париж

Феликс Оже-Альяссим с трудом обыграл Комесанью и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже
Комментарии

10-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим с волевой победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл аргентинца Франсиско Комесанью (68-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:3.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 13:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
10
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 6
7 7 		3 3
         
Франсиско Комесанья
68
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 11 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Комесаньи восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге парижского «Мастерса» Феликс Оже-Альяссим сыграет с французом Александром Мюллером (44-я ракетка мира).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Рублёв и Хачанов прервали 5-матчевые серии поражений: Андрей и Карен — во 2-м круге Парижа
Рублёв и Хачанов прервали 5-матчевые серии поражений: Андрей и Карен — во 2-м круге Парижа
