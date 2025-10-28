Скидки
«Рад быть там, где нахожусь». Де Минор — о своём прогрессе

Австралийский теннисист Алекс де Минор, являющийся претендентом на вхождение в число участников Итогового турнира ATP, который пройдёт в ноябре в итальянском Турине, рассказал, что ощущает улучшение в своей игре в теннис.

«Развиваю свою игру, чувствую, улучшаюсь как игрок, вместе с тем становясь стабильным. Делаю всё то, что должен делать, соревнуясь на лучших турнирах мира с лучшими теннисистами. И вместе с этим всем продолжаю наблюдать за каждой деталью моей игры, чтобы видеть, как могу улучшиться, таким образом запрыгнуть на более высокий уровень. Это долгий путь, но я рад быть там, где нахожусь, готовясь каждую неделю постучаться в дверь», — приводит слова де Минора Punto de break.

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Париже де Минор сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло.

Париж. 2-й круг
29 октября 2025, среда. 13:00 МСК
Габриэль Диалло
42
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
