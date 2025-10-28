«Рад быть там, где нахожусь». Де Минор — о своём прогрессе

Австралийский теннисист Алекс де Минор, являющийся претендентом на вхождение в число участников Итогового турнира ATP, который пройдёт в ноябре в итальянском Турине, рассказал, что ощущает улучшение в своей игре в теннис.
«Развиваю свою игру, чувствую, улучшаюсь как игрок, вместе с тем становясь стабильным. Делаю всё то, что должен делать, соревнуясь на лучших турнирах мира с лучшими теннисистами. И вместе с этим всем продолжаю наблюдать за каждой деталью моей игры, чтобы видеть, как могу улучшиться, таким образом запрыгнуть на более высокий уровень. Это долгий путь, но я рад быть там, где нахожусь, готовясь каждую неделю постучаться в дверь», — приводит слова де Минора Punto de break.
Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Париже де Минор сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло.
