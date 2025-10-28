«Я не фанат». 19-летний Жоао Фонсека — о сравнениях с Новаком Джоковичем

28-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека отреагировал на сравнения с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» легендарным сербом Новаком Джоковичем.

Испанец Алехандро Давидович-Фокина назвал Фонсеку «следующим Джоковичем» и человеком, который победит испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Я не фанат подобных сравнений. У каждого своя история. Мне очень приятно слышать такие добрые слова от Алехандро. Он отличный парень, друг и боец.

Стараюсь изо всех сил, но мы все знаем, что Янник и Карлос играют в теннис нового уровня. Поэтому мы, все остальные игроки тура, работаем всё усерднее, чтобы не отставать», — приводит слова Фонсеки Tennis World USA.