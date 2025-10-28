Определился соперник Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Париже

32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел во второй круг на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). На старте соревнований он одержал победу над американцем Райлли Опелкой (52-й номер рейтинга ATP) со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Муте выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Опелки 11 эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге парижского «Мастерса» Муте сыграет с 16-й ракеткой мира Александром Бубликом, представляющим Казахстан.