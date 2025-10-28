Скидки
Корентен Муте — Райлли Опелка, результат матча 28 октября 2025, счёт 2:1, 1-й круг Мастерс Париж

Определился соперник Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Париже
Комментарии

32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел во второй круг на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). На старте соревнований он одержал победу над американцем Райлли Опелкой (52-й номер рейтинга ATP) со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 14:25 МСК
Корентен Муте
32
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Райлли Опелка
52
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Муте выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Опелки 11 эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге парижского «Мастерса» Муте сыграет с 16-й ракеткой мира Александром Бубликом, представляющим Казахстан.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
