Определился соперник Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Париже
32-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел во второй круг на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). На старте соревнований он одержал победу над американцем Райлли Опелкой (52-й номер рейтинга ATP) со счётом 3:6, 7:5, 6:1.
Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 14:25 МСК
32
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
52
Райлли Опелка
Р. Опелка
Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Муте выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Опелки 11 эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге парижского «Мастерса» Муте сыграет с 16-й ракеткой мира Александром Бубликом, представляющим Казахстан.
