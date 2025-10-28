Кэти Бултер снялась с турнира в Гонконге, Эала автоматически выходит во второй круг

Британская теннисистка Кэти Бултер (79-я ракетка мира) снялась с турнира категории WTA-250, который проходит в китайском городе Гонконг. Она отказалась продолжить матч первого круга турнира с представительницей Филиппин Александрой Эалой (51-е место в мировом рейтинге) при счёте 6:4, 2:1 в пользу Эалы. Снятие Бултер автоматически даёт возможность филиппинской теннисистке сыграть во втором круге турнира.

В следующем круге турнира Эала встретится с представительницей Канады 21-й ракеткой мира Викторией Мбоко, которая в первом круге турнира оказалась сильнее теннисистки из Австралии Талии Гибсон (134-я ракетка мира).