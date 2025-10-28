Скидки
«Очень быстрое достижение 50 млн». Беккер — о призовых Синнера за карьеру

«Очень быстрое достижение 50 млн». Беккер — о призовых Синнера за карьеру
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о преодолении отметки в $ 50 млн призовых за карьеру четырёхкратным чемпионом мэйджоров итальянцем Янником Синнером.

«Это очень быстрое достижение 50 млн», — написал Беккер в социальных сетях.

За всю историю тенниса только семь игроков ATP и WTA заработали более $ 50 млн. Помимо Синнера, это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Серена Уильямс, Энди Маррей, Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Эту отметку итальянец преодолел после того, как завоевал титул в Вене. Он стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP и четвёртым — в 2025 году.

