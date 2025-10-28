Скидки
ATP на сайте заменила фото Музетти, Фрица и де Минора куклами

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте заменила фотографии американца Тейлора Фрица, итальянца Лоренцо Музетти и австралийца Алекса де Минора на изображения кукол.

Фото: ATP

Для чего именно фотографии теннисистов были заменены — неизвестно. В социальных сетях ATP показала, что для этих кукол была проведена фотосессия.

Тейлор Фриц, Лоренцо Музетти и Алекс де Минор принимают участие на «Мастерсе» в Париже (Франция). Фриц во втором круге соревнований встретится с австралийцем Александром Вукичем, Музетти сыграет с соотечественником Лоренцо Сонего, а де Минор — с Габриэлем Диалло из Канады.

