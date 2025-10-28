Определился соперник Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Париже

28-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (24-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Фонсека два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Шаповалова девять эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге соревнований в Париже Жоао Фонсека встретится с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым.