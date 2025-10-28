Определился соперник Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Париже
28-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (24-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3.
Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 15:45 МСК
24
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
28
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Фонсека два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Шаповалова девять эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Во втором круге соревнований в Париже Жоао Фонсека встретится с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым.
