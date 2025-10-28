Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Хауме Мунар, результат матча 28 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Париже

Медведев уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Димитровым
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл испанца Хауме Мунара (36-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:55 МСК
Хауме Мунар
36
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Медведев пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мунара один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований Медведев встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Определился соперник Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android