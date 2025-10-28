Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2021 года выиграл матч на «Мастерсе» в Париже (Франция). Тогда в он в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 3:6). Все последующие годы россиянин проигрывал на старте соревнований.

Сегодня, 28 октября, Медведев прервал эту серию поражений и вышел во второй круг соревнований в Париже. На старте он обыграл испанца Хауме Мунара (36-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3. Далее Даниил встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.