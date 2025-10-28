Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон

Даниил Медведев седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон. Лишь в пандемийном 2020 году россиянин выиграл 28 матчей. Сегодня, 28 октября, Даниил вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл испанца Хауме Мунара (36-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:55 МСК
Хауме Мунар
36
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

На «Мастерсе» в Париже Медведев впервые с 2021 года выиграл матч. Тогда он в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 3:6). Все последующие годы россиянин проигрывал на старте соревнований.

Далее в Париже Даниил сыграет с болгарином Григором Димитровым, который проводит первый турнир после травмы.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Медведев — во 2-м круге Парижа: Даниил впервые за 4 года выиграл матч на этом «Мастерсе»
Медведев — во 2-м круге Парижа: Даниил впервые за 4 года выиграл матч на этом «Мастерсе»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android