Даниил Медведев седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон. Лишь в пандемийном 2020 году россиянин выиграл 28 матчей. Сегодня, 28 октября, Даниил вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл испанца Хауме Мунара (36-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

На «Мастерсе» в Париже Медведев впервые с 2021 года выиграл матч. Тогда он в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу (6:4, 3:6, 3:6). Все последующие годы россиянин проигрывал на старте соревнований.

Далее в Париже Даниил сыграет с болгарином Григором Димитровым, который проводит первый турнир после травмы.