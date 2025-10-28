Хауме Мунар повредил пальцы в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже

36-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар по ходу матча с чемпионом US Open — 2021, россиянином Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге) брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правой рукой. Испанец поцарапал пальцы, когда потянулся за мячом у сетки.

Фото: Скриншот из трансляции

Даниил Медведев обыграл Хауме Мунара со счётом 6:1, 6:3. Далее россиянин встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.

Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера.