Хауме Мунар повредил пальцы в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже

Хауме Мунар повредил пальцы в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже
Комментарии

36-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар по ходу матча с чемпионом US Open — 2021, россиянином Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге) брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правой рукой. Испанец поцарапал пальцы, когда потянулся за мячом у сетки.

Фото: Скриншот из трансляции

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:55 МСК
Хауме Мунар
36
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Даниил Медведев обыграл Хауме Мунара со счётом 6:1, 6:3. Далее россиянин встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.

Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Даниил Медведев седьмой раз за последние восемь лет преодолел отметку в 40 побед за сезон
