Хауме Мунар повредил пальцы в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже
36-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар по ходу матча с чемпионом US Open — 2021, россиянином Даниилом Медведевым (13-й в рейтинге) брал медицинский тайм-аут из-за проблем с правой рукой. Испанец поцарапал пальцы, когда потянулся за мячом у сетки.
Фото: Скриншот из трансляции
Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 16:55 МСК
36
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Даниил Медведев обыграл Хауме Мунара со счётом 6:1, 6:3. Далее россиянин встретится с Григором Димитровым (38-й в рейтинге). Болгарин проводит первый турнир после травмы, которую он получил на Уимблдоне-2025.
Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера.
