На турнире WTA-250 в Ченнае двое суток не могут стартовать матчи из-за постоянных дождей

На турнире категории WTA-250 в Ченнае (Индия) двое суток не могут стартовать матчи первого круга из-за постоянных дождей. Первый игровой день должен был состояться 27 октября. В основной сетке соревнований заявлено три россиянки: Полина Яценко, Алина Чараева и Татьяна Прозорова.

«Сегодняшние матчи отменены из-за погодных условий. Матчи возобновятся завтра (29 октября)», — говорится в заявлении организаторов турнира.

Первой сеяной является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. На старте соревнований она сыграет с Татьяной Прозоровой. Яценко и Чараева в первом круге сыграют друг с другом. Также выступит бывшая российская теннисистка Мария Тимофеева.