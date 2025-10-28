Скидки
Зверев — о дочери: я её не показываю. Важно, чтобы она вела хорошую детскую жизнь

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, хочет ли он, чтобы его дочь стала теннисисткой. В 2021 году Зверев и его бывшая девушка Бренда Патеа стали родителями. Девочку назвали Майла.

– В Шанхае ты говорил, что в состояние дзена тебя вводит время, когда проводишь время с семьёй, с дочкой. Можешь про неё чуть-чуть рассказать? Как она? Хочешь ли, чтобы она стала теннисисткой?
– Не хочу рассказывать. Я её не показываю, не выставляю в социальных сетях. Для меня очень важно, чтобы она вела хорошую детскую жизнь. И потом сама решала, чего она хочет, — сказал Зверев на YouTube-канале BB Tennis.

Зверев и Патеа встречались с осени 2019 года, а в октябре следующего года Бренда объявила об их расставании и своей беременности. Отметим, Патеа обвинила теннисиста в нанесении телесных повреждений.

